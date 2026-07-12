Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente y volvió a cerrar el estrecho de Ormuz

La crisis en Medio Oriente volvió a agravarse este domingo luego de que Irán lanzara una serie de ataques con misiles balísticos y drones contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Qatar, Kuwait y Baréin, en respuesta a una nueva ofensiva aérea estadounidense sobre territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria confirmó que uno de los principales objetivos fue la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, donde aseguró haber destruido el centro de mando y control, además de hangares utilizados para operar drones MQ-9.

En paralelo, Teherán informó que también atacó con misiles la base aérea Al-Udeid, en Qatar, una de las mayores instalaciones militares estadounidenses en la región. Según el comunicado iraní, fueron alcanzados el centro de mantenimiento de aeronaves de combate y el centro de comando de la base.

La ofensiva continuó con ataques mediante drones contra un sistema antimisiles Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar en Kuwait, mientras que en Baréin fueron blanco instalaciones de comunicaciones y radares utilizados por las fuerzas estadounidenses.

Las autoridades de Qatar informaron que sus sistemas de defensa interceptaron varios misiles, mientras que Baréin activó las alarmas de emergencia y pidió a la población dirigirse a refugios preventivos.

Los ataques iraníes llegaron pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara el inicio de una tercera ronda de bombardeos contra objetivos militares iraníes, como represalia por el ataque de Teherán contra un buque mercante con bandera de Chipre que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según Washington, el portacontenedores sufrió importantes daños en la sala de máquinas y uno de sus tripulantes permanece desaparecido.

Tras esos acontecimientos, Irán anunció nuevamente el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

Las autoridades iraníes justificaron la decisión al considerar que embarcaciones occidentales habían utilizado rutas que calificaron como "ilegales" dentro del estrecho, lo que, según afirmaron, motivó la respuesta militar.

Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron explosiones en distintos puntos del sur del país, entre ellos Bushehr y Asaluyeh, aunque hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas ni daños materiales.

La nueva escalada militar pone en serio riesgo el acuerdo de alto el fuego alcanzado semanas atrás entre Estados Unidos e Irán, mientras crece la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en toda la región del Golfo Pérsico, con consecuencias directas sobre el comercio marítimo y el mercado energético mundial.