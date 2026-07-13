Murió Sam Neill, el inolvidable protagonista de "Jurassic Park"

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la exitosa saga "Jurassic Park", murió este lunes en la ciudad australiana de Sídney a los 78 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

De acuerdo con el mensaje difundido en las redes sociales del actor, su fallecimiento fue "repentino e inesperado". Además, aclararon que Neill continuaba libre de cáncer al momento de su muerte y que aún no se informó oficialmente la causa del deceso. "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida", expresaron sus seres queridos.

En 2023, Sam Neill contó públicamente que había sido diagnosticado con un linfoma de células T angioinmunoblástico, una forma poco frecuente de linfoma no Hodgkin. Su testimonio generó una gran repercusión entre sus seguidores, aunque posteriormente informó que el tratamiento había dado resultados positivos.

Neill construyó una extensa trayectoria en el cine y la televisión durante más de cinco décadas. Su consagración internacional llegó con "Jurassic Park" (1993), dirigida por Steven Spielberg, donde interpretó al paleontólogo Alan Grant, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

También dejó actuaciones memorables en películas como:

"The Piano" (El Piano) .

. "Event Horizon" (La nave del terror) .

. "Dead Calm" (Terror a bordo) .

. "Omen III: The Final Conflict" (La última profecía) .

. La serie "The Tudors", donde interpretó al cardenal Thomas Wolsey.

Su carrera comenzó a ganar notoriedad internacional con "My Brilliant Career" (1979), junto a Judy Davis, convirtiéndose en una de las grandes figuras del cine australiano y neozelandés.

A lo largo de su carrera, Sam Neill trabajó con algunos de los directores y actores más importantes de la industria, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados de Oceanía.

Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas y fanáticos de todo el mundo, quienes lo recordarán especialmente por su carisma, versatilidad y por haber dado vida a uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine de aventuras.