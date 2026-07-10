Devastador incendio forestal en España deja al menos 12 muertos y más de 20 desaparecidos

Un violento incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en el sur de España, dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas, ocho heridos y 23 desaparecidos, en lo que ya es considerado uno de los incendios más mortíferos registrados en el país en los últimos años.

Según informaron las autoridades andaluzas, varias de las víctimas fueron encontradas dentro de vehículos completamente calcinados, lo que hace presumir que murieron mientras intentaban escapar del avance del fuego.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, confirmó que el incendio continúa activo y moviliza un amplio operativo de emergencia integrado por 150 bomberos y 220 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes trabajan sin descanso para contener las llamas.

Hasta el momento, el fuego arrasó más de 3.200 hectáreas de bosques y zonas agrícolas, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y el fuerte viento que afectan a gran parte del territorio español.

Las autoridades también señalaron que entre las víctimas fatales habría cuatro ciudadanos británicos, además de otras personas extranjeras cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas murieron mientras intentaban escapar del incendio, ya sea a pie o en sus vehículos, desoyendo las órdenes de permanecer confinados en sus viviendas.

El presidente de los servicios de emergencia de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que un grupo de personas trató de ponerse a salvo siguiendo el cauce seco de un río, pero el lugar terminó convirtiéndose en una "trampa mortal" debido al rápido avance de las llamas.