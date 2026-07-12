Revuelo en España por las declaraciones de Rajoy: "Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"

El expresidente del Gobierno español fue duramente cuestionado luego de publicar una columna sobre las semifinales del Mundial 2026, donde aseguró que la selección francesa tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses"
Mundo12/07/2026
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Una fuerte polémica internacional se desató luego de que el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmara que la selección de Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en una columna publicada tras la clasificación española a las semifinales del Mundial 2026.

La frase, incluida en un artículo del diario El Debate, fue interpretada por numerosos dirigentes políticos y usuarios de redes sociales como un comentario discriminatorio hacia los futbolistas franceses de origen inmigrante, generando una ola de críticas tanto en España como en Francia.

Rajoy analizaba el próximo duelo entre España y Francia cuando escribió que el conjunto dirigido por Didier Deschamps había ganado todos sus partidos y contaba con un plantel de primer nivel, aunque remató con la frase que terminó desatando la controversia: "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Sin título

La respuesta no tardó en llegar. La embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, rechazó categóricamente las declaraciones del exmandatario y defendió la identidad de los futbolistas que representan a su país. "Claro que todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también. De hecho, no se puede concebir una selección francesa con jugadores que no serían franceses".

La diplomática recordó que la legislación francesa reconoce como ciudadanos a todos los integrantes del seleccionado y destacó que el equipo nacional refleja la diversidad de la sociedad francesa.

Las declaraciones de Rajoy reabrieron un debate que lleva años presente en Europa sobre inmigración, identidad nacional y deporte, especialmente en torno a la selección francesa, integrada por numerosos futbolistas con raíces familiares africanas, caribeñas y de otros países, aunque nacidos o nacionalizados en Francia.

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