Ascienden a 3.889 los muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este jueves que ascendió a 3.889 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, convirtiéndose en una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

De acuerdo con el último balance oficial, 16.740 personas permanecen registradas como heridas, mientras que 86.794 familias ya recibieron asistencia por parte de las autoridades. Además, 16.891 personas continúan alojadas en 89 campamentos transitorios, tras perder sus hogares durante el desastre.

La actualización fue difundida por el presidente de la Asamblea Nacional y responsable del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez, a través de sus canales oficiales.

En cuanto a los daños materiales, el informe señala que 17.907 personas quedaron sin vivienda, mientras que 856 edificios sufrieron daños estructurales, de los cuales 190 colapsaron completamente debido a la fuerza de los movimientos telúricos.

Las tareas de emergencia continúan con un importante despliegue de recursos humanos. Según el Gobierno venezolano, trabajan en las zonas afectadas 30.076 efectivos de seguridad, junto a 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios, quienes participan de las labores de búsqueda, asistencia y recuperación.

Desde el 24 de junio, cuando se produjeron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los organismos especializados registraron 1.142 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las tareas de reconstrucción.

Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las operaciones de asistencia para miles de familias afectadas por una tragedia que dejó al país sumido en una profunda crisis humanitaria.