EE.UU. suspendió la mayoría de los controles de tránsito del ICE tras una serie de muertes durante operativos

El gobierno de Estados Unidos ordenó suspender la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que dos inmigrantes murieran baleados en menos de una semana durante operativos migratorios que generaron una fuerte controversia.

La decisión fue comunicada el martes a los agentes del organismo y contempla excepciones únicamente para casos en los que exista una orden de arresto penal o cuando el ICE actúe en conjunto con otras agencias de seguridad.

El cambio de política se produjo después de que un agente del ICE matara el lunes a un ciudadano colombiano durante un operativo en el estado de Maine. Una semana antes, otro agente había abatido a un automovilista mexicano en Houston, hechos que reavivaron las críticas sobre los procedimientos utilizados por la agencia.

Las muertes también volvieron a poner bajo la lupa las tácticas del ICE, que ya habían sido cuestionadas meses atrás tras los fallecimientos de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good durante intervenciones de agentes federales.

A estos episodios se sumó otro caso ocurrido el martes en Florida, donde un inmigrante mexicano de 28 años murió atropellado por un camión de carga mientras intentaba escapar de agentes federales durante un operativo migratorio.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron la suspensión de la mayoría de las detenciones vehiculares. La medida también fue comunicada a la oficina del senador por Maine, Angus King, según informó su portavoz Matthew Felling.

La decisión busca reducir los riesgos durante este tipo de procedimientos mientras continúan las investigaciones sobre los recientes hechos que dejaron varias víctimas fatales.