Río de Janeiro prohíbe la publicidad de casas de apuestas en espacios públicos y marca un precedente en Brasil

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Río de Janeiro dio un paso sin precedentes en Brasil al prohibir la publicidad de las casas de apuestas en espacios públicos. A partir de este lunes, la ciudad más visitada del país vetó la difusión de marcas de juego online en calles, mobiliario urbano y eventos que cuenten con patrocinio o apoyo de la Municipalidad.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el alcalde Eduardo Cavaliere, quien argumentó que el crecimiento de las apuestas deportivas dejó de ser un fenómeno de entretenimiento para convertirse en un problema social.

La nueva normativa impide la exhibición de logos, marcas, aplicaciones, sitios web, eslóganes o cualquier otro elemento que identifique, de manera directa o indirecta, a empresas de apuestas en espacios cuya explotación dependa de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones municipales.

La prohibición alcanza a carteles en la vía pública, paradas de transporte, mobiliario urbano y cualquier otro soporte publicitario administrado por la ciudad. Además, también regirá para festivales, actividades culturales y eventos deportivos organizados o financiados por la Alcaldía.

Al anunciar la medida, Cavaliere sostuvo que el objetivo es reducir la exposición cotidiana a la publicidad del juego online. "El espacio público existe para servir a la población, no para incentivar un problema social", afirmó el alcalde.

El funcionario comparó la iniciativa con las históricas políticas antitabaco implementadas en Brasil y señaló que busca evitar que las apuestas deportivas se naturalicen, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.