Meta enfrenta una demanda por presuntamente usar inteligencia artificial para decidir despidos

Un grupo de 26 empleados presentó una demanda contra Meta en un tribunal federal de California, acusando a la compañía de haber utilizado herramientas de inteligencia artificial y sistemas automatizados para seleccionar a los trabajadores que serían despedidos durante el recorte de unos 8.000 puestos de trabajo anunciado en mayo.

Según la presentación judicial, Meta habría recurrido a algoritmos internos, monitoreo de actividad informática, análisis de pulsaciones de teclado, paneles de uso de herramientas de inteligencia artificial y evaluaciones de desempeño asistidas por sistemas automatizados para definir quiénes integrarían la lista de despidos.

Los demandantes sostienen que ese proceso perjudicó de manera desproporcionada a empleados que se encontraban de licencia médica, por maternidad, paternidad o cuidado familiar, ya que durante esos períodos su actividad laboral disminuyó o fue inexistente, afectando sus calificaciones de rendimiento.

La demanda afirma que Meta no realizó una revisión individual de esos casos ni contempló las licencias protegidas por la legislación estadounidense antes de tomar las decisiones de desvinculación.

Entre los 26 trabajadores figuran ocho mujeres que habían solicitado licencia por embarazo o maternidad, cuatro hombres que estaban de licencia por paternidad y otros empleados que se encontraban con permisos médicos o familiares. Uno de ellos aseguró que un gerente incluso intentó disuadirlo de tomar una licencia médica aprobada por la propia empresa, advirtiéndole que eso aumentaría sus posibilidades de ser despedido.

Los empleados sostienen que las medidas violaron diversas normas federales y estatales, entre ellas la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA), la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Discriminación por Embarazo y la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas.

La presentación también invoca el principio de "impacto discriminatorio", que establece que una política aparentemente neutral puede resultar ilegal si afecta de manera desproporcionada a un grupo protegido, aun cuando no exista una intención explícita de discriminar.

Los abogados de los demandantes argumentan que el sistema utilizado por Meta penalizó especialmente a las mujeres, ya que son quienes solicitan con mayor frecuencia licencias por maternidad y cuidado familiar.

Por su parte, Meta rechazó las acusaciones y aseguró que las decisiones sobre la reducción de personal fueron tomadas por personas y no por inteligencia artificial. "Las acusaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la fuerza laboral y las decisiones organizativas fueron y son tomadas por personas, no por IA", afirmó la empresa en un comunicado.

Los demandantes solicitaron a la Justicia que suspenda temporalmente los despidos hasta que el caso sea resuelto, argumentando que una desvinculación definitiva provocaría daños irreparables, como la pérdida de cobertura médica, licencias protegidas, acciones pendientes de consolidación y, en algunos casos, consecuencias migratorias.