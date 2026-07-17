Murió Brenda Fricker, la inolvidable actriz de "Mi pobre angelito 2" y ganadora del Oscar

El cine internacional despide a una de sus grandes figuras. La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada mundialmente por interpretar a la entrañable Señoras de las Palomas en Mi pobre angelito 2 , murió este jueves 16 de julio en Dublín a los 81 años, tras atravesar un período de enfermedad.

La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien expresó: "El mundo es más pobre sin su presencia", al despedir a una de las actrices más respetadas de Irlanda.

Nacida el 17 de febrero de 1945, Fricker comenzó su carrera artística en la década de 1960, luego de trabajar como asistente del editor de arte del periódico The Irish Times. Su debut en la pantalla fue en 1964 con Of Human Bondage, dando inicio a una trayectoria de más de seis décadas en el cine, el teatro y la televisión.

Su mayor reconocimiento llegó en 1990, cuando obtuvo el Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Brown en la película Mi pie izquierdo (My Left Foot), protagonizada por Daniel Day-Lewis. Con ese galardón se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio de la Academia, un hito histórico para el cine de su país.

Para millones de espectadores alrededor del mundo, su rostro quedó inmortalizado gracias a "Mi pobre angelito 2", donde interpretó a la solitaria mujer que alimentaba palomas en Central Park y terminaba convirtiéndose en una inesperada amiga del pequeño Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin. Su actuación se transformó en uno de los momentos más emotivos y recordados del clásico navideño estrenado en 1992.