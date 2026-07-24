Río Grande iniciará un nuevo operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública

El Municipio de Río Grande pondrá en marcha un nuevo operativo destinado al retiro de vehículos en aparente estado de abandono, carrocerías y chatarra que permanezcan en la vía pública, una medida que busca recuperar espacios comunes, mejorar la seguridad vial y contribuir al cuidado del ambiente.

La iniciativa será llevada adelante por la Secretaría de Gestión Ciudadana y abarcará distintos sectores de la ciudad, donde se realizarán inspecciones para detectar vehículos que permanezcan abandonados en calles y espacios públicos.

Según recordó el Municipio, la medida se encuentra respaldada por la Ordenanza Municipal Nº 2626/2008, que establece el procedimiento para estos casos. Una vez identificado un vehículo en aparente estado de abandono, se notificará a su titular, quien contará con cinco días para retirarlo de la vía pública.

En caso de que el propietario no cumpla con el requerimiento dentro del plazo establecido, el Municipio procederá al levantamiento y traslado de la unidad al Corralón Municipal, donde continuará el procedimiento administrativo previsto por la normativa vigente hasta definir su disposición final.

Desde la gestión municipal también solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar el abandono de vehículos y residuos ferrosos en la vía pública, al considerar que estas situaciones afectan el ambiente, el orden urbano y la convivencia en los barrios.

Asimismo, recordaron que la línea 147 permanece habilitada para realizar consultas, denuncias o reclamos relacionados con vehículos abandonados, permitiendo a los vecinos informar estos casos para facilitar la intervención de las áreas correspondientes.