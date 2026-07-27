Río Grande fortalece la atención odontológica con nuevo equipamiento

El Municipio de Río Grande incorporó un nuevo sillón odontológico en el Centro Municipal de Salud N.º 1, una medida que permitirá ampliar la capacidad de atención, incrementar la cantidad de turnos disponibles y fortalecer las prestaciones de odontología para los vecinos.

Con esta incorporación, los cuatro Centros Municipales de Salud de la ciudad contarán con consultorios odontológicos, ya que el Centro N.º 1 era el único que aún no disponía de este servicio.

Durante una recorrida por las instalaciones, el intendente Martín Perez, acompañado por el subsecretario de Salud, Agustín Perez, y el director de Servicios de la Salud, Fabián Baeza, destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y equipamiento sanitario. "Aún en un contexto económico difícil, seguimos priorizando la salud pública porque sabemos que cada vez son más las familias que necesitan del sistema municipal. Cada inversión que hacemos en equipamiento e infraestructura tiene un único objetivo: que nuestros vecinos y vecinas reciban una atención de mayor calidad, más rápida y en mejores condiciones", afirmó el jefe comunal.

Desde el Municipio señalaron que el nuevo equipamiento incorpora tecnología que mejora tanto la comodidad de los pacientes como las condiciones de trabajo del personal de salud, permitiendo realizar procedimientos con mayor precisión, seguridad y eficiencia.

Además, remarcaron que la incorporación permitirá responder a la creciente demanda de atención odontológica, especialmente en uno de los centros de salud con mayor cobertura territorial de Río Grande. "Hoy podemos decir con orgullo que los cuatro Centros Municipales de Salud cuentan con atención odontológica. Esto significa más acceso, más cercanía y más oportunidades para que cada vecino pueda cuidar su salud sin tener que esperar o trasladarse largas distancias", sostuvo Martín Perez.