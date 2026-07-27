Ante medidas del gobierno nacional, Freiberger apuntó contra el silencio de los representantes fueguinos en el Congreso

La concejal de Provincia Grande, Daiana Freiberger, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y expresó su preocupación por el silencio de quienes representan a Tierra del Fuego en el Congreso, al considerar que las medidas adoptadas afectan el desarrollo y los intereses estratégicos de la provincia.

En declaraciones a Radio Provincia, la edil sostuvo que existen momentos en los que los representantes deben asumir una postura clara frente a decisiones que comprometen el futuro del distrito. "Hay momentos en la historia en los que el pueblo tiene que decidir a través de sus representantes si permanece en silencio o si se pone de pie para defender lo que nos pertenece", afirmó.

Freiberger aseguró que las políticas del presidente Javier Milei tienen consecuencias sobre la industria, el empleo, la soberanía y el ambiente, y destacó la importancia geopolítica de la provincia. "Tierra del Fuego es la puerta de entrada a la Antártida, es el corazón del Atlántico Sur", expresó.

En ese sentido, mencionó como temas de preocupación la desafectación de predios estratégicos mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la intervención del puerto de Ushuaia y el debate sobre la base naval integrada y la cooperación con Estados Unidos."No podemos pasar por alto decisiones como la desafectación de predios estratégicos mediante la AABE, o la intervención del puerto de Ushuaia. Y a esto se suma el debate sobre la base naval integrada y la cooperación con Estados Unidos, que exigen un debate público serio", manifestó.

La concejal también apuntó contra los legisladores nacionales por Tierra del Fuego al cuestionar su actuación frente a estos temas. "No podemos dejar de preguntarnos dónde está la voz de quienes fueron elegidos para representar a Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación", sostuvo.

"Realmente no dejo de mirar con muchísima tristeza cómo los que ocupan las bancas solamente lo hacen para defender algunos intereses que no son los intereses de los fueguinos", apuntó la edil.