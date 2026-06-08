Científicos del CONICET volverán a explorar las profundidades del Mar Argentino en busca de nuevas especies

Luego del impacto científico y social que generó la expedición Talud Continental IV, un equipo de investigadores del CONICET volverá a embarcarse en una nueva misión para explorar las profundidades del Mar Argentino. La campaña, denominada Talud Continental V, se desarrollará a bordo del buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute y tendrá como objetivo estudiar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia de Chubut.

La expedición se extenderá durante 23 días y está prevista para 2027. Los científicos buscarán ampliar el conocimiento sobre una de las regiones menos exploradas del Atlántico Sudoccidental, donde se presume la existencia de una gran biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables.

El jefe científico de la misión, Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, destacó que la campaña representa una oportunidad única para descubrir especies desconocidas para la ciencia y continuar una línea de investigación iniciada hace más de una década en el margen continental argentino.

Uno de los principales desafíos será explorar profundidades superiores a los 4.000 metros, superando los registros alcanzados en campañas anteriores y permitiendo observar ambientes que nunca antes fueron estudiados biológicamente en el país.

La nueva misión llega luego del enorme éxito de Talud Continental IV, realizada entre julio y agosto del año pasado en el cañón submarino Mar del Plata. Durante aquella expedición se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

Además de los descubrimientos científicos, la campaña logró una repercusión inédita gracias a las transmisiones en vivo desde el fondo del océano, que permitieron a millones de personas seguir en tiempo real el trabajo de los investigadores y observar imágenes de alta definición captadas a casi 4.000 metros de profundidad.

La nueva expedición volverá a contar con el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, equipado con cámaras de última generación y sistemas de muestreo de precisión. Las inmersiones también serán transmitidas en vivo y estarán acompañadas por actividades educativas, contenidos de divulgación y acceso abierto a los datos obtenidos.

El equipo estará integrado por 19 científicos de distintas instituciones argentinas, en su mayoría pertenecientes al CONICET, quienes investigarán biodiversidad marina, arrecifes de corales de aguas frías, ADN ambiental, procesos oceanográficos, dinámica de sedimentos e impactos humanos como la presencia de microplásticos en ambientes remotos.

Desde el organismo científico remarcaron que el estudio del océano profundo resulta estratégico para Argentina, que posee una de las regiones marinas más extensas y productivas del mundo. Los conocimientos obtenidos permiten comprender mejor la biodiversidad, los ecosistemas marinos y procesos globales vinculados al clima y la conservación ambiental.

"El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta y todavía conocemos muy poco sobre la biodiversidad que habita en estas profundidades", señalaron los investigadores, quienes esperan que la nueva campaña permita seguir revelando algunos de los secretos mejor guardados del Mar Argentino.