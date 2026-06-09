Los autos usados más vendidos en Argentina: el Volkswagen Gol lidera el ranking y los híbridos crecen lentamente

El mercado de autos usados en Argentina cerró mayo de 2026 con una tendencia clara: los modelos tradicionales siguen dominando ampliamente las ventas, con el Volkswagen Gol encabezando el ranking nacional, mientras que en el segmento electrificado los híbridos de Toyota Corolla Cross marcan el liderazgo, aunque con volúmenes significativamente menores.

Según los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el comportamiento del mercado refleja una fuerte preferencia por vehículos de mantenimiento accesible, alta disponibilidad de repuestos y valor de reventa estable, especialmente en segmentos como hatchbacks compactos y pickups medianas.

Ranking de autos usados más vendidos en mayo de 2026

El liderazgo continúa en manos del Volkswagen Gol y su variante Trend, que se mantiene como el vehículo más elegido por los compradores argentinos.

Volkswagen Gol y Trend: 7.655 unidades

Toyota Hilux : 5.674 unidades

: 5.674 unidades Chevrolet Corsa Classic : 3.954 unidades

: 3.954 unidades Ford Ranger : 3.791 unidades

: 3.791 unidades Volkswagen Amarok : 3.529 unidades

: 3.529 unidades Peugeot 208 : 3.201 unidades

: 3.201 unidades Ford EcoSport : 2.796 unidades

: 2.796 unidades Toyota Corolla : 2.731 unidades

: 2.731 unidades Ford Ka : 2.593 unidades

: 2.593 unidades Fiat Palio : 2.568 unidades

El predominio de modelos como Gol, Corsa y Palio confirma la vigencia de los autos de bajo costo de mantenimiento en el mercado argentino de usados.

Autos usados electrificados más vendidos

Aunque todavía representan un segmento reducido, los vehículos electrificados muestran una tendencia de crecimiento sostenido, con fuerte concentración en modelos híbridos de Toyota.

Toyota Corolla Cross HEV: 256 unidades

Toyota Corolla HEV: 193 unidades

Toyota RAV4 : 29 unidades

: 29 unidades Ford Kuga : 20 unidades

: 20 unidades BAIC BJ30 : 19 unidades

: 19 unidades Chery Tiggo 7 : 19 unidades

: 19 unidades Ford Maverick : 19 unidades

: 19 unidades Renault Arkana : 15 unidades

: 15 unidades Ford F-150 : 12 unidades

: 12 unidades Fiat 600 : 11 unidades

El dominio de Toyota en este segmento evidencia una transición todavía incipiente hacia tecnologías híbridas en el mercado de segunda mano.

Evolución del mercado por provincias

En el análisis territorial, el comportamiento del mercado muestra diferencias marcadas entre regiones.

Las provincias con mayor crecimiento en la comparación enero–mayo 2026 versus el mismo período de 2025 fueron:

Santiago del Estero: 4,10%

Mendoza: 0,38%

En tanto, las mayores caídas se registraron en: