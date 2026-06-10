Naranja X lanzó descuentos en transporte, supermercados y combustibles para junio y el Día del Padre

Con el objetivo de aliviar el impacto de los gastos cotidianos y potenciar el consumo de cara al Día del Padre, Naranja X anunció una batería de beneficios y promociones que estarán vigentes durante junio y parte de julio, con descuentos en transporte público, supermercados, combustibles, gastronomía y compras especiales.

Uno de los beneficios más destacados será el 50% de descuento en transporte público, incluyendo colectivos, subtes y peajes. La promoción estará disponible todos los días hasta el 30 de junio para quienes paguen mediante tecnología NFC con tarjetas de débito o crédito de Naranja X. El reintegro tendrá un tope mensual de $5.000 por usuario.

En materia de combustibles, la entidad acordó beneficios con las estaciones de servicio Gulf. Durante los sábados y domingos de junio y julio, los clientes podrán acceder a un 10% de descuento, con un reintegro de hasta $3.000 por transacción utilizando tarjeta de crédito Naranja X.

Para las compras en supermercados, los usuarios contarán con hasta 12 cuotas sin interés en cadenas como Chango Más y La Anónima. Además, quienes tengan contratado el Plan Turbo podrán acceder los martes a un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana.

Las promociones también alcanzan al sector gastronómico. McDonald's ofrecerá un 30% de descuento todos los viernes de junio, mientras que Freddo, Lucciano's y Sushi Pop tendrán el mismo porcentaje de descuento los viernes y sábados, con topes de reintegro de hasta $15.000 mensuales.

Beneficios especiales por el Día del Padre

Entre el 18 y el 21 de junio, Naranja X desplegará una serie de promociones orientadas a las compras por el Día del Padre.

En el rubro indumentaria general habrá un 25% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 utilizando tarjeta de crédito y Plan Z.

Para la indumentaria deportiva, el beneficio será del 15% de descuento acompañado de hasta seis cuotas sin interés.

En perfumería, los clientes podrán acceder a un 10% de descuento con Plan Z, mientras que en las cadenas Juleriaque y La Parfumerie se sumarán 10 cuotas sin interés.

Por último, en productos de tecnología y electrodomésticos, entre el 15 y el 21 de junio habrá financiación de hasta 14 cuotas sin interés, una de las promociones más agresivas de la campaña comercial.

La compañía apuesta así a estimular el consumo en un contexto de fuerte retracción del mercado, combinando descuentos directos, reintegros y planes de financiación para distintos rubros de alto impacto en la economía familiar.