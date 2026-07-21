ANSES cambió el sistema de turnos y ya se puede elegir cualquier oficina del país para hacer trámites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un importante cambio en su sistema de atención presencial que beneficiará a millones de argentinos. Desde ahora, los ciudadanos podrán elegir la oficina de ANSES donde desean realizar sus trámites, sin restricciones por el domicilio declarado.

La medida, impulsada por el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca brindar mayor flexibilidad a quienes necesitan realizar gestiones presenciales, especialmente en casos de viajes, trabajo, residencia transitoria o situaciones familiares.

Cómo sacar un turno en ANSES para cualquier oficina

Quienes necesiten realizar un trámite deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de ANSES .

. Seleccionar la opción "Trámites y servicios" y luego "Turnos" .

y luego . Hacer clic en "Solicitar un turno" .

. Elegir el trámite que se desea realizar.

Ingresar el número de CUIL del titular.

del titular. Verificar que el teléfono y el correo electrónico sean correctos.

Elegir la opción "Buscar por provincia" para seleccionar la oficina de preferencia.

para seleccionar la oficina de preferencia. Confirmar el turno siguiendo las indicaciones del sistema.

Qué cambia con el nuevo sistema de turnos de ANSES

Hasta ahora, muchos ciudadanos debían realizar sus trámites en oficinas vinculadas a su domicilio registrado. Con la nueva modalidad, será posible elegir la dependencia que resulte más conveniente, independientemente del lugar de residencia.

Desde ANSES señalaron que esta actualización permitirá:

Elegir la oficina más cercana al lugar donde se encuentre la persona.

Facilitar los trámites por motivos laborales, familiares o de viaje.

Reducir los tiempos de espera.

Evitar traslados innecesarios.

Mejorar la distribución de la atención entre las distintas oficinas del país.

Qué trámites se pueden realizar con turno en ANSES

El sistema de turnos de ANSES permite gestionar distintos trámites presenciales, entre ellos:

Jubilaciones y pensiones.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignaciones Familiares.

Prestación por Desempleo.

Actualización de datos personales.

Pensiones no contributivas.

Apoderados.

Otros trámites previsionales y de seguridad social.

El organismo recordó que los turnos solicitados pueden consultarse, modificarse o cancelarse desde la plataforma mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina.