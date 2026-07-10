El misterio de las ballenas que eligen la Patagonia: científicos siguen por satélite a uno de los gigantes más desconocidos del océano

Un equipo de científicos argentinos intenta resolver uno de los grandes enigmas de la fauna marina del Atlántico Sur: ¿hacia dónde migran las ballenas sei cuando abandonan las costas patagónicas? Para responder esa pregunta, investigadores comenzaron a seguir por satélite a estos gigantes del océano, una especie que en los últimos años protagonizó una recuperación poblacional sin precedentes en el Golfo San Jorge.

El proyecto es encabezado por el investigador principal del CONICET, Mariano Coscarella, junto a especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y Rewilding Argentina.

Durante los últimos quince años, las ballenas sei volvieron a ocupar de manera masiva las aguas comprendidas entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde encuentran una extraordinaria disponibilidad de alimento. Según los estudios realizados, permanecen en esa región entre octubre y junio, para luego iniciar una migración cuyo destino aún continúa siendo un misterio.

Con el objetivo de seguir ese recorrido, los investigadores colocaron transmisores satelitales de larga duración sobre varios ejemplares, capaces de enviar información durante todo el viaje.

Los primeros resultados son alentadores. Uno de los animales monitoreados el año pasado logró llegar hasta las costas del sur de Brasil antes de que se perdiera la señal del dispositivo. Actualmente, otros dos ejemplares continúan transmitiendo información en tiempo real desde aguas brasileñas, alimentando la expectativa de identificar finalmente el área donde la especie se reproduce.

Los datos obtenidos también permitieron conocer con mayor precisión el comportamiento de estos cetáceos dentro del Golfo San Jorge. Mientras que los relevamientos aéreos indicaban una amplia distribución mar adentro, el seguimiento satelital confirmó que las ballenas permanecen mayormente entre 30 y 40 kilómetros de la costa, donde encuentran las condiciones ideales para alimentarse.

La zona de mayor concentración se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia hasta el sur de Caleta Olivia, un corredor marino que presenta una enorme productividad biológica y donde conviven aves marinas, delfines, peces y otras especies que dependen de este ecosistema.

Para los investigadores, esta información será clave para impulsar futuras estrategias de conservación e incluso evaluar la creación de nuevas áreas marinas protegidas que preserven el hábitat de una de las especies más enigmáticas del océano.

El trabajo de campo tampoco resulta sencillo. Las condiciones meteorológicas del Golfo San Jorge, con fuertes vientos y oleaje propio del mar abierto, obligan a planificar cuidadosamente cada salida. La colocación de los transmisores requiere maniobras de alta precisión y el apoyo permanente de navegantes locales con amplia experiencia en esas aguas.

Además de aportar información científica inédita, los especialistas consideran que este conocimiento también podría abrir la puerta al desarrollo de un nuevo circuito de avistaje de ballenas en el sur de Chubut, diversificando la oferta turística de la Patagonia y fortaleciendo la conservación de una especie que, hasta hace pocos años, era muy difícil de observar en la región.