España: Casi 50.000 personas cruzaron desde Marruecos y al menos 57 murieron en el intento

Una grave crisis migratoria se desarrolla en la ciudad española de Ceuta, luego de que cerca de 50.000 personas ingresaran de manera irregular desde Marruecos desde el pasado jueves, en uno de los mayores episodios registrados en la frontera entre África y Europa.

Según datos del Ministerio del Interior de España, unas 48.300 personas ya habían sido retornadas a Marruecos hasta la tarde del viernes, mientras continúan los intentos de cruce y las devoluciones.

El saldo humano también se agravó en las últimas horas. De acuerdo con medios locales, al menos 57 personas murieron mientras intentaban llegar a nado a territorio español a través del paso fronterizo.

La llegada masiva de migrantes desbordó la capacidad operativa de Ceuta, una ciudad autónoma de aproximadamente 83.000 habitantes, donde las autoridades y las organizaciones humanitarias trabajan para asistir a quienes lograron cruzar. A este flujo se suman entre 1.500 y 2.000 personas que habían ingresado en los días previos.

Frente a la magnitud de la crisis, los gobiernos de España y Marruecos alcanzaron un acuerdo para agilizar la devolución de los migrantes que ingresaron recientemente a territorio español.

En tanto, medios internacionales como The New York Times recogieron testimonios de personas que afirmaron haber cruzado la frontera a nado con escasa resistencia por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Algunos analistas sostienen que la situación podría estar vinculada a recientes tensiones diplomáticas entre ambos países, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa hipótesis.