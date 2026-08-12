Condenaron a un hombre a 30 años de prisión por abusar sexualmente de sus hijastras en Río Grande

Un hombre fue condenado este miércoles a 30 años de prisión por abusar sexualmente de sus hijastras en Río Grande, luego de que el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte lo encontrara responsable de graves delitos contra la integridad sexual.

La pena coincidió con la solicitada por la representante del Ministerio Público Fiscal, Vanina Cantiani, durante la etapa de alegatos.

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal, el acusado fue declarado responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante.

En ambos casos se tuvieron en cuenta como agravantes que los hechos fueron cometidos por una persona que se encontraba a cargo del cuidado de las víctimas y que se aprovechó de la convivencia existente con ellas.

Tras analizar las pruebas incorporadas durante el juicio y escuchar a las partes, los magistrados resolvieron imponer una pena de 30 años de prisión.

Además de la condena, el Tribunal dispuso la implementación de un dispositivo de orientación y contención destinado a las víctimas.

El Tribunal estuvo presidido por la jueza Verónica Marchisio e integrado además por los jueces Eduardo López y Juan José Varela.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa fue ejercida por el defensor mayor del Distrito Judicial Norte, Mariano Sardi.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 27 de agosto a las 13 horas, instancia en la que se conocerán en detalle la valoración de las pruebas y los criterios considerados por los jueces para arribar a la condena.

Cabe mencionar que el nombre y apellido del condenado no fue dada a conocer por la Justicia en resguardo de las víctimas por su cercanía.