Milei autorizó la venta de un predio de 38 hectáreas en Ushuaia y Vuoto advirtió que “Ushuaia no se vende”

El Gobierno nacional autorizó la disposición y eventual venta de un predio de la Armada Argentina, ubicado en pleno corazón de Ushuaia, una decisión que generó el rechazo del intendente Walter Vuoto.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 764/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado en el Boletín Oficial el ´pasado 21 de agosto.

El terreno tiene una superficie de 382.594,79 metros cuadrados y se encuentra delimitado por las calles Yaganes, Héroes ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Horeb, en las inmediaciones de la Legislatura provincial.

La norma autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar los inmuebles detallados en un anexo, entre los que se encuentra este predio.

A través de sus redes sociales, Vuoto cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei y rechazó que las tierras sean consideradas innecesarias u ociosas, tal como surge de los fundamentos del decreto.

“Acá no hay nada ocioso. Acá hay patrimonio de todos los fueguinos que quieren entregar al mejor postor”, sostuvo el intendente.

Vuoto también relacionó la decisión con el debate que se produjo durante el tratamiento de la denominada Ley de Tierras y cuestionó que el Gobierno nacional avance sobre terrenos que considera estratégicos para el desarrollo de Ushuaia. “Ushuaia no se vende. Ni por decreto, ni por Milei”, afirmó.

El Decreto 764/2026 establece la autorización para que la AABE disponga y enajene los inmuebles incluidos en su anexo. La norma no precisa en esta instancia quién podría adquirir el predio ni establece que la venta se haya concretado.