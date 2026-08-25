Jóvenes de Río Grande podrán presentar proyectos ambientales con financiamiento internacional

Jóvenes de Río Grande de entre 15 y 24 años podrán presentar proyectos ambientales en el marco del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa internacional que busca impulsar propuestas desarrolladas por las juventudes para enfrentar problemáticas vinculadas al cambio climático.

La convocatoria fue presentada por el Municipio de Río Grande durante una reunión informativa con estudiantes de distintos colegios de la ciudad, donde se explicaron los requisitos, objetivos y etapas del programa.

Las iniciativas podrán abordar temas como reciclaje y economía circular, espacios verdes, huertas urbanas, movilidad sostenible, educación ambiental, cuidado de los espacios públicos y adaptación al cambio climático.

Los proyectos que resulten seleccionados accederán a microsubvenciones de Bloomberg Philanthropies, además de acompañamiento para avanzar en el diseño y la implementación de las propuestas.

El Municipio trabajará junto a Jóvenes por el Clima durante las distintas etapas del programa, con el objetivo de brindar herramientas para la formulación, planificación y ejecución de los proyectos.

¿Hasta cuándo se pueden presentar los proyectos?

Las propuestas podrán presentarse hasta el 4 de septiembre, mediante el formulario habilitado por la organización.

El cronograma contempla además una jornada de cocreación sobre los lineamientos del Plan de Acción Climática y una capacitación en formulación de proyectos el 5 de septiembre.

La presentación de las iniciativas está prevista para el 2 de octubre, mientras que la selección de los proyectos se realizará el 16 de octubre. El desembolso de las microsubvenciones está previsto para el 13 de noviembre, fecha a partir de la cual comenzaría la implementación de las propuestas seleccionadas.