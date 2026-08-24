Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abusar, golpear y robar a una mujer de 71 años

La Justicia decidió pixelar el rostro del acusado debido a la preservación del juicio

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte comenzó este lunes el juicio - no público- contra Cesar Barría, un sujeto que está acusado de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas y robo y que actualmente se encuentra detenido.

Según la información judicial, el imputado habría irrumpido durante 2025 en la vivienda de una mujer de 71 años, donde la habría agredido física y sexualmente para luego sustraerle dinero y pertenencias de valor.

Durante la primera jornada del juicio se reprodujo la declaración que la víctima había realizado en el marco de la investigación. El acusado, por su parte, optó por no declarar ante el Tribunal.

Posteriormente, prestaron declaración la médica forense que intervino en la investigación y otro testigo citado en la causa.

El debate está a cargo del Tribunal integrado por Eduardo López, Verónica Marchisio y Pedro Fernández, este último en calidad de subrogante.

Tras las declaraciones realizadas durante la primera jornada, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta este martes.

El juicio se desarrolla a puertas cerradas, debido a la naturaleza de los delitos que se investigan y para preservar la intimidad de la víctima.