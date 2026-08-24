Comenzó el juicio contra un hombre acusado de abusar, golpear y robar a una mujer de 71 años
Tierra del Fuego24/08/2026
El acusado está siendo juzgado por un hecho ocurrido en 2025, cuando habría irrumpido en la vivienda de la víctima y la habría agredido física y sexualmente antes de robarle dinero y objetos de valor.
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