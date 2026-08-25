Maestro: “La política económica del Gobierno nacional nos obligó a reconfigurar todas las políticas públicas”

Secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro | Foto: Archivo

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, afirmó que la situación económica llevó al Municipio a modificar sus políticas de asistencia para poder responder al aumento de las demandas sociales y al mismo tiempo afrontar una caída en los recursos disponibles.

En diálogo con FM Espectáculo, la funcionaria cuestionó al Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la eliminación de programas y financiamiento nacional destinados a familias, infancias y políticas de género obligó a la Municipalidad a asumir nuevas demandas.

A esto, según planteó, se suma la caída de los recursos provenientes de la coparticipación y una disminución de los ingresos municipales. “La recaudación del Municipio cayó un 30%”, afirmó Maestro.

La funcionaria sostuvo que el escenario actual obligó a la gestión municipal a “reconfigurar todas las políticas públicas”, modificar el presupuesto y desarrollar nuevas herramientas para atender situaciones que, según describió, anteriormente no eran habituales en la ciudad.

Advierten por el aumento de familias en situación de vulnerabilidad

Maestro señaló que la situación social se modificó en los últimos meses y que la vulnerabilidad ya no alcanza solamente a familias sin ingresos.“Antes la gente veía cómo llegar a fin de mes y hoy no solo no llega sino que no tiene para comer, ni para comprar remedios o pagar el gas”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que actualmente “las que tienen ingresos también sufren situaciones de vulnerabilidad”, por lo que consideró que el Municipio debe ampliar sus respuestas y no limitar la asistencia únicamente a quienes no tienen trabajo o ingresos.

“No podemos decirles ‘ustedes tienen ingresos, vean cómo hacen para pagar’”, sostuvo la funcionaria.

Maestro explicó que este nuevo escenario también obligó a modificar procedimientos administrativos y normativas para poder implementar herramientas de asistencia frente a situaciones que calificó como de vulnerabilidad extrema.

Finalmente, atribuyó el deterioro de la situación económica a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y sostuvo que las medidas adoptadas por la administración de Milei “están rompiendo la economía del país”.