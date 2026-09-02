Martín Pérez cuestionó el proyecto Sea Lion y pidió frenar la explotación petrolera británica en Malvinas
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, y lo calificó como una “agresión a nuestra soberanía” y un riesgo ambiental para el Atlántico Sur.
A través de sus redes sociales, Pérez expresó su respaldo a la acción judicial presentada de manera conjunta por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, destinada a cuestionar el desarrollo del proyecto.
“El proyecto ilegal Sea Lion es una agresión a nuestra soberanía y un peligro ambiental para el Atlántico Sur”, sostuvo el jefe comunal.
Pérez también vinculó el desarrollo petrolero con la situación de los recursos naturales en el Atlántico Sur y afirmó que, según su posición, la explotación de recursos en la zona forma parte de un proceso asociado a la presencia británica y a la militarización del área.
Reclamo contra el proyecto petrolero Sea Lion
El intendente sostuvo que frenar el megaproyecto petrolero británico-israelí León Marino —Sea Lion— constituye un “imperativo” para los dirigentes argentinos y llamó a profundizar las acciones destinadas a cuestionar su desarrollo.
“Desde Río Grande, Ciudad de la Soberanía, respaldamos esta acción y convocamos a que todas las ciudades del litoral patagónico sumen su respaldo”, expresó.
El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales desarrollos de hidrocarburos impulsados por el Reino Unido en el Atlántico Sur.
Para Pérez, la discusión excede la cuestión energética y se relaciona directamente con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y con la protección ambiental de los recursos del Atlántico Sur.