Provincia y Municipio de Ushuaia avanzan en un plan conjunto para mejorar infraestructura y servicios

El Gobierno de Tierra del Fuego y la Municipalidad de Ushuaia comenzaron a trabajar en una agenda conjunta destinada a abordar problemas de infraestructura, desarrollo urbano y prestación de servicios en distintos sectores de la ciudad.

La primera mesa técnica estuvo centrada en cuestiones vinculadas al ordenamiento urbano, la situación catastral, las trazas y la consolidación de calles, aspectos que resultan necesarios para avanzar también en la extensión y mejora de servicios esenciales como energía eléctrica, gas, agua y cloacas.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, explicó que uno de los principales objetivos es coordinar las distintas áreas que intervienen en estas problemáticas para establecer prioridades y encontrar soluciones a situaciones puntuales. “Muchas de estas cuestiones, para poder desarrollar el servicio, necesitan claramente tener delimitaciones que tienen que ver con lo urbano, la traza, la consolidación de calles y lo catastral”, señaló.

Castillo remarcó que el trabajo entre las distintas áreas permitirá analizar de manera integral las necesidades de los diferentes sectores de Ushuaia y avanzar sobre una agenda común. “Vamos planteando una agenda conjunta para ver cómo vamos subsanando problemas puntuales”, sostuvo.

La funcionaria aclaró además que el objetivo no pasa necesariamente por ejecutar obras de manera conjunta, sino por coordinar las intervenciones de cada jurisdicción para evitar superposiciones y facilitar la resolución de problemas vinculados con la infraestructura y los servicios.

“Más que obras en conjunto, hablamos de obras articuladas, de un trabajo articulado en donde claramente podamos resolver y ambos podamos trabajar para mejorar las condiciones urbanas y las condiciones de servicios en los distintos puntos de la ciudad de Ushuaia”, explicó.

Desde el Municipio, la jefa de Gabinete, Yésica Garay, destacó el inicio de las mesas técnicas y señaló que la coordinación entre ambas gestiones permitirá trabajar sobre situaciones que tienen impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. “Es el puntapié y el camino que necesitamos hacia adelante, fusionar las dos gestiones para un resultado que vea la comunidad en lo cotidiano, sobre todo en los servicios y en todo lo que tiene que ver con la vía pública”, afirmó.

Garay indicó que uno de los puntos centrales será ordenar la planificación de las obras de infraestructura teniendo en cuenta los servicios existentes. En ese sentido, explicó que determinadas intervenciones sobre calles requieren previamente contemplar tendidos eléctricos, cañerías y otras instalaciones. “Es imposible pensar una obra si no estás tocando algunos servicios, sean cañerías, un nuevo tendido de electricidad, por ejemplo, en las calles”, sostuvo.

Las mesas de trabajo continuarán con el análisis de prioridades y objetivos concretos. Según se informó, la agenda podrá incorporar progresivamente otros temas vinculados con las necesidades de la ciudad, entre ellos ambiente, salud y asistencia social.

Del encuentro participaron funcionarios de distintas áreas del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Ushuaia. Por la Provincia estuvieron Gabriela Castillo; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra; el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Cristian Pereyra; y el presidente a cargo de la Dirección Provincial de Energía, Manuel Álvarez.

Por el Municipio participaron Yésica Garay; la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; y la subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, Irupé Petrina.