Por primera vez, Tolhuin será sede de un juicio oral del Tribunal de Justicia

Casa de Justicia Tolhuin

Por primera vez, Tolhuin será sede de un juicio oral del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, en un debate que comenzará el próximo 9 de septiembre en las instalaciones de la Casa de Justicia de la localidad.

El proceso tendrá como acusado a un hombre de 35 años, imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el vínculo y daños.

De acuerdo con la acusación, los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2025, cuando el imputado habría abusado sexualmente de su pareja y posteriormente la habría agredido físicamente tras una discusión. También se le atribuye haber destruido los teléfonos celulares de la víctima con el objetivo de impedir que pudiera comunicarse y pedir ayuda.

El debate será oral y de acceso restringido al público. Para su realización, magistrados y personal del Tribunal se trasladarán desde Río Grande hasta Tolhuin y desarrollarán las audiencias en la Casa de Justicia.

La medida constituye un hecho inédito para la ciudad, ya que hasta ahora los debates correspondientes al Distrito Judicial Norte se realizaban en Río Grande. El traslado permitirá que el proceso se lleve adelante en la localidad donde ocurrieron los hechos y facilitará la participación de testigos y otras personas vinculadas con la causa.

El debate marcará también la primera experiencia en la que la Casa de Justicia de Tolhuin será utilizada como sede temporal de un Tribunal de Juicio en lo Criminal,