Cuatro personas fueron trasladadas al hospital tras un choque frontal en la Ruta N°3
Tierra del Fuego01/09/2026
El siniestro ocurrió en la zona conocida como la Curva de La Guanaquera, en jurisdicción de Tolhuin, donde colisionaron un auto y una camioneta. Los ocupantes de ambos vehículos fueron derivados al Hospital Modular.
El intendente de Ushuaia respaldó que el Gobierno nacional reactive el proyecto en la capital fueguina, pero recordó que la obra permaneció paralizada. Advirtió sobre la letra chica del anuncio y pidió resguardar los recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
Vuoto apoyó sancionar a las petroleras pero cruzó a Milei por las tierras de la Armada y la Base Naval IntegradaTierra del Fuego04/09/2026
El intendente de Ushuaia celebró el endurecimiento de controles pero recordó que la Base Naval se anunció y comenzó a construirse en 2022. Exigió coherencia al Gobierno nacional ante el freno de obras, la venta de terrenos militares y la caída del empleo en la provincia.
Jorge Taiana apuntó contra Milei por Malvinas y recordó el origen de la Base Naval Integrada de UshuaiaTierra del Fuego04/09/2026
El exministro de Defensa afirmó que los anuncios del Gobierno llegan tarde y advirtió sobre los riesgos de utilizar la soberanía con fines políticos. Recordó que el proyecto del polo logístico fueguino fue iniciado durante su gestión y remarcó que nunca fue concebido para compartirlo con potencias extranjeras.
Martín Perez tras la cadena nacional: "El Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027"Tierra del Fuego03/09/2026
El intendente de Río Grande sostuvo que la postura reciente no modifica la orientación de fondo del Poder Ejecutivo: “Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor: el que se desespera por una visita al Reino Unido, el admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher", dijo.
Milei anunció medidas drásticas por la explotación de petróleo en Malvinas y el impuso de la construcción de una base naval en Tierra del FuegoTierra del Fuego03/09/2026
El Presidente afirmó que la explotación petrolera británica en las islas representa un “peligro claro y urgente” y anunció sanciones contra empresas vinculadas a proyectos no autorizados. También anticipó un DNU para ampliar los recursos de Defensa y construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Viekaren 2026: Argentina y Chile destacaron la cooperación naval en el Canal BeagleTierra del Fuego03/09/2026
La Armada Argentina y la Armada de Chile realizaron en Ushuaia la reunión final del ejercicio combinado Viekaren 2026, que se desarrolló entre el 24 y el 28 de agosto con la participación de buques, lanchas y aeronaves de ambos países.
La Municipalidad de Ushuaia acordó un aumento salarial del 8,24% con todos los gremiosTierra del Fuego02/09/2026
Con Carlos Córdoba de vuelta en la mesa, el acuerdo fue firmado por las siete entidades sindicales que representan a los trabajadores municipales.
Martín Pérez cuestionó el proyecto Sea Lion y pidió frenar la explotación petrolera británica en MalvinasTierra del Fuego02/09/2026
El intendente de Río Grande respaldó la acción judicial presentada contra el megaproyecto petrolero en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió sobre sus posibles efectos ambientales y estratégicos en el Atlántico Sur.
Más de 20 comunidades se reúnen este fin de semana en Ushuaia por la Fiesta de las ColectividadesTierra del Fuego02/09/2026
La tradicional celebración se realizará el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el microestadio José “Cochocho” Vargas y tendrá un bono de 3 mil pesos para el ingreso. Habrá gastronomía, danzas, trajes típicos y la elección de embajador y embajadora de las colectividades.
Por primera vez, Tolhuin será sede de un juicio oral del Tribunal de JusticiaTierra del Fuego02/09/2026
Un hombre de 35 años será juzgado por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el vínculo y daños.
Lo + visto en U24
La medida de fuerza había comenzado con una protesta en el acceso al Aeroparque y estaba prevista en más de 27 aeropuertos del país.
Argentina y Chile ratificaron los tratados que establecen la soberanía chilena sobre el Estrecho de MagallanesNacionales03/09/2026
En el encuentro, los mandatarios destacaron la cooperación bilateral. Chile brindó su respaldo a la soberanía de Argentina sobre Malvinas y Argentina ratificó la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
Milei anunció medidas drásticas por la explotación de petróleo en Malvinas y el impuso de la construcción de una base naval en Tierra del FuegoTierra del Fuego03/09/2026
El Presidente afirmó que la explotación petrolera británica en las islas representa un “peligro claro y urgente” y anunció sanciones contra empresas vinculadas a proyectos no autorizados. También anticipó un DNU para ampliar los recursos de Defensa y construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Martín Perez tras la cadena nacional: "El Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027"Tierra del Fuego03/09/2026
El intendente de Río Grande sostuvo que la postura reciente no modifica la orientación de fondo del Poder Ejecutivo: “Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor: el que se desespera por una visita al Reino Unido, el admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher", dijo.
Jorge Taiana apuntó contra Milei por Malvinas y recordó el origen de la Base Naval Integrada de UshuaiaTierra del Fuego04/09/2026
El exministro de Defensa afirmó que los anuncios del Gobierno llegan tarde y advirtió sobre los riesgos de utilizar la soberanía con fines políticos. Recordó que el proyecto del polo logístico fueguino fue iniciado durante su gestión y remarcó que nunca fue concebido para compartirlo con potencias extranjeras.