Cuatro personas fueron trasladadas al hospital tras un choque frontal en la Ruta N°3

Cuatro personas fueron trasladadas este martes al Hospital Modular de Tolhuin luego de protagonizar este martes un choque frontal sobre la Ruta Nacional N° 3, en el sector conocido como Curva de La Guanaquera.

El siniestro fue alertado alrededor de las 10:24, a la altura del kilómetro 2939, donde colisionaron una Toyota Hilux de color negro y un Toyota Yaris de color azul.

La Hilux era conducida por Adolfo Trautner, quien viajaba junto a otros tres hombres mayores de edad. Dos de los acompañantes

presentaban dolencias como consecuencia del impacto.

En tanto, el Yaris era conducido por Juan Serjoy, quien sufrió lesiones en una pierna y en distintas zonas del cuerpo.

Personal médico intervino en el lugar y dispuso el traslado de las personas que presentaban lesiones o dolencias al Hospital Modular de Tolhuin, donde fueron asistidas.

La Policía Provincial, a través de la Comisaría de Tolhuin, lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.