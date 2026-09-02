Más de 20 comunidades se reúnen este fin de semana en Ushuaia por la Fiesta de las Colectividades

Ushuaia se prepara para una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades Extranjeras, uno de los encuentros culturales y gastronómicos más convocantes de la ciudad, que este año reunirá a 22 colectividades en el microestadio José “Cochocho” Vargas.

El secretario de Cultura y Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, destacó en Radio Provincia Ushuaia la importancia de la celebración y confirmó que las actividades centrales se desarrollarán el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 20.30.

Antes del encuentro principal, este jueves se realizará la Gala de Colectividades en la Sala Niní Marshall, a partir de las 20, donde algunas de las comunidades participantes presentarán sus danzas como anticipo de las jornadas del fin de semana.

Durante viernes y sábado, los vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos stands y degustar comidas típicas de los países representados, además de disfrutar de las presentaciones de danzas y expresiones culturales sobre el escenario principal. “Vamos a tener 22 colectividades extranjeras”, explicó Ferreyra, quien remarcó que la celebración se organiza junto con la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia.

Además de la propuesta gastronómica y artística, durante las dos jornadas se desarrollará la elección de embajador y embajadora de las colectividades, junto con la elección del mejor traje típico entre las comunidades participantes.

Una celebración de la historia de Ushuaia

Las colectividades que participan están integradas por familias y vecinos cuyos antepasados llegaron a Ushuaia desde distintos países, principalmente de Europa y Sudamérica, y que contribuyeron a formar el entramado social de la ciudad. “Celebramos también de alguna manera la definición de este grupo de inmigrantes de distintos lugares europeos, sudamericanos, que han podido echar raíz en nuestra ciudad y que han ayudado a que seamos la ciudad que es hoy”, sostuvo.

Las jornadas se extenderán hasta aproximadamente las 2 o 3 de la madrugada y contarán con espacios para que el público pueda sentarse, comer y observar los espectáculos.

El ingreso tendrá un bono contribución de $3.000, dispuesto por la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia. Según explicó Ferreyra, el valor se mantendrá igual al de la edición 2025 y confirmó a Ushuaia 24 que los métodos de pago podrán ser: efectivo, transferencia, tarjeta de crédito y QR.

El escenario elegido para esta edición será nuevamente el microestadio José “Cochocho” Vargas, debido a sus dimensiones y ubicación, que permiten concentrar la propuesta gastronómica y artística y facilitar la circulación del público.