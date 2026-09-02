ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos por reclamos salariales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, que incluirá paros, movilizaciones y asambleas en más de 27 aeropuertos del país y alcanzará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Las protestas se realizarán en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, durante ambas jornadas. En esos períodos se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales, por lo que la medida podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en vuelos comerciales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas a los reclamos planteados por el sindicato. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, sostuvo.

El dirigente afirmó además que los salarios del sector se encuentran deteriorados y que no se corresponden con las responsabilidades de las tareas desarrolladas en los aeropuertos. También denunció un empeoramiento de las condiciones laborales y sostuvo que desde enero se incumplen acuerdos paritarios.

Desde ATE señalaron que el reclamo incluye el pago de adicionales adeudados desde enero y cuestionamientos al financiamiento de las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos.

Aguiar advirtió que, si no se abre una instancia de diálogo con las autoridades, “el conflicto se va a profundizar”.