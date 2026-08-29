Viekaren XXV: los buques de Argentina y Chile regresaron a Ushuaia tras el ejercicio en el Canal Beagle

Las unidades de la Armada Argentina y de la Armada de Chile que participaron de la edición 2026 del ejercicio combinado Viekaren regresaron a Ushuaia luego de completar la fase operativa de adiestramiento desarrollada en aguas del Canal Beagle.

En el muelle comercial de la capital fueguina amarró el patrullero de servicios generales de la Armada de Chile ARCH “Piloto Sibbald”. En tanto, en el muelle militar de la Base Naval Ushuaia arribaron el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, la lancha rápida ARA “Indómita” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda” y ARA “Baradero”.

Las embarcaciones habían zarpado el lunes con destino a Puerto Williams para participar de la XXV edición del Viekaren, un ejercicio combinado orientado a fortalecer la interoperabilidad y la coordinación entre las Armadas de Argentina y Chile en una zona estratégica como el Canal Beagle.

Durante la navegación, los medios de ambos países realizaron distintas maniobras vinculadas con la atención de emergencias marítimas. Entre ellas se incluyeron operaciones de búsqueda y rescate (SAR), auxilio al exterior, comunicaciones mediante destellos y banderolas, buceo combinado, aproximaciones y remolques, pasaje al habla y ejercicios de aeroevacuación médica.

Una de estas prácticas contempló el traslado de un paciente simulado hacia el Anexo Península de la Base Naval Ushuaia, como parte del entrenamiento destinado a evaluar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia en el mar.

La edición de este año también incorporó un importante componente aeronaval. Participaron un helicóptero naval UH-05 de la Armada de Chile y una aeronave B-200 de la Armada Argentina, que permitieron ampliar el alcance y la velocidad de respuesta durante las operaciones, especialmente en sectores de difícil acceso para los medios de superficie.

El despliegue permitió además poner en práctica procedimientos coordinados frente a situaciones relacionadas con la seguridad marítima, la salvaguarda de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente.

Más allá del entrenamiento específico, el ejercicio buscó consolidar los vínculos de cooperación y confianza entre ambas fuerzas, ampliar la experiencia de las dotaciones y elevar el nivel de preparación para operaciones combinadas en las aguas australes.

Con la finalización de la fase operativa, está previsto que en la sede del Comando del Área Naval Austral se realice la reunión final de crítica, instancia en la que se analizarán las actividades desarrolladas y se firmarán las actas de acuerdo correspondientes a la próxima edición del Viekaren.