Río Grande: convocan a jóvenes a presentar proyectos ambientales y acceder a fondos de hasta US$5.000

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, convocó a jóvenes de entre 15 y 24 años a participar del Fondo Juventud y Acción Climática, una iniciativa que busca convertir propuestas ambientales surgidas de la comunidad en proyectos concretos para la ciudad.

La inscripción inicial permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre. Según explicó el jefe comunal, se seleccionarán al menos ocho iniciativas que recibirán financiamiento y acompañamiento técnico.

“Si tenés entre 15 y 24 años y tenés un proyecto para cuidar el ambiente, esta es la oportunidad que tenés para inscribirte en el Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies”, señaló Pérez.

El programa cuenta con un fondo total de US$40.000, mientras que cada proyecto podrá solicitar entre US$1.000 y US$5.000. Las propuestas deberán estar orientadas a generar soluciones frente a desafíos ambientales y climáticos de Río Grande.

Qué proyectos pueden presentarse

Las iniciativas deberán estar relacionadas con las prioridades establecidas en el Plan de Acción Climática Local. Entre los ejes contemplados se encuentran energía, transporte, compostaje domiciliario, valorización de residuos, forestación urbana y jardines con plantas nativas.

Los proyectos deberán ser diseñados y liderados por grupos de al menos dos jóvenes, presentar un plan de ejecución concreto e incorporar indicadores que permitan evaluar sus resultados. También deberán contemplar perspectiva de género.

La convocatoria establece que los equipos estarán conformados por jóvenes con residencia permanente en Río Grande. Los menores de 18 años deberán contar con autorización de un padre, madre o tutor.

Cada participante podrá integrar un solo grupo y cada equipo podrá presentar una única iniciativa. Para la administración de los recursos, los proyectos seleccionados deberán canalizarse a través de organizaciones legalmente constituidas, como instituciones educativas, organizaciones comunitarias, organismos públicos u otras entidades que cumplan con los requisitos.

Los fondos podrán destinarse a los distintos gastos necesarios para llevar adelante cada propuesta. Las bases establecen además que equipamiento e infraestructura no podrán representar más del 50% del presupuesto total.

Las iniciativas seleccionadas deberán ejecutarse completamente antes del 15 de abril de 2027. La evaluación estará a cargo de un comité de selección independiente, integrado por representantes de la ciudad y asesores externos con experiencia en juventud y acción climática.

“Vamos a estar eligiendo 8 proyectos o más de nuestra ciudad. Si tenés un proyecto de cuidado del ambiente, esta es la oportunidad para hacerlo realidad”, afirmó Pérez.

Link para inscribirse: bit.ly/4wQjcme