Más de 700 niños y niñas participaron del festejo por el Día del Niño en Ushuaia

Más de 700 niños y sus familias participaron este sábado del festejo por el Día del Niño organizado por la Municipalidad de Ushuaia en el Centro Cultural Esther Fadul, en una jornada que reunió propuestas recreativas, culturales y deportivas.

El encuentro contó con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Asuntos Malvinas, Defensa Civil y el Instituto Municipal de Deportes.

La jornada también tuvo el acompañamiento de comercios y empresas de la ciudad, que realizaron donaciones de juguetes y otros elementos destinados al festejo y permitieron ampliar las actividades destinadas a las infancias.

Entre las propuestas se desarrollaron juegos, talleres y espectáculos para compartir en familia. Los chicos y chicas pudieron disfrutar de una obra inspirada en Toy Story, presentada por el Taller Municipal “Folklore en Zapatillas”, además de la propuesta “Zamba conoce las Malvinas”, impulsada por las áreas de Asuntos Malvinas y Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.

También hubo una plaza blanda del Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Pasos, una experiencia de acrobacia en tela y distintas actividades recreativas. El cierre estuvo a cargo de Sin Cordones, acompañado por la animación del Profe Juanjo.

Otro de los espacios centrales fue la Kermés Municipal “La Vida es una Sonrisa”, que ofreció juegos y actividades especialmente preparadas para los niños y niñas que participaron de la celebración.

Durante la tarde, Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno estuvieron a cargo de la tradicional chocolatada, que formó parte de la merienda compartida por las familias.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó el trabajo conjunto de los equipos municipales y el acompañamiento del sector privado. “Estamos muy felices de haber compartido este festejo con más de 700 niños, niñas y sus familias”, señaló, y remarcó el compromiso de trabajadores, talleristas y distintas áreas para llevar adelante la jornada.

El festejo se desarrolló con entrada libre y propuestas destinadas a compartir en familia, en una jornada que tuvo al juego y el encuentro comunitario como ejes principales.