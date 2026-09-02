La Municipalidad de Ushuaia acordó un aumento salarial del 8,24% con todos los gremios

La Municipalidad de Ushuaia acordó un nuevo aumento salarial del 8,24% acumulativo con los siete gremios que representan a los trabajadores municipales. El incremento se aplicará sobre los haberes de julio y será liquidado en tres tramos entre agosto y octubre.

El acuerdo fue refrendado por el Ejecutivo municipal junto a ATE, SOEM, ASEOM, SEMUP, el Sindicato del Personal Jerárquico, SaDEM y UPCN, y alcanza a todas las modalidades contractuales de la administración pública local. Entre los sindicalistas, se encontraba Carlos Córdoba, recientemente puesto en libertad tras meses de permanecer preso.

El esquema contempla un 3% que ya fue liquidado con los haberes de agosto, otro 3% a partir de septiembre y un 2% en octubre. Al tratarse de porcentajes acumulativos, la mejora total alcanza el 8,24%.

Con este nuevo acuerdo, la recomposición salarial acumulada de los trabajadores municipales de Ushuaia durante 2026 llega al 19,39%.

Según los datos incluidos por el Ejecutivo municipal, durante 2025 los salarios municipales acumularon una suba del 33,34%, frente a una inflación patagónica del 33,03%.

En tanto, en el período interanual comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, la pauta salarial municipal alcanzó el 34,94%, mientras que el índice de inflación de la región fue del 31,87%.

Los gremios pidieron extender el acuerdo a los jubilados

Durante la reunión paritaria, las organizaciones sindicales solicitaron formalmente que los alcances del nuevo acuerdo salarial sean trasladados al sector pasivo municipal.

El planteo busca incorporar a los jubilados dentro de la recomposición acordada para los trabajadores en actividad.

Las partes acordaron además mantener abierta la mesa de diálogo y volver a reunirse en noviembre de 2026, cuando evaluarán la evolución de la situación económica y salarial.