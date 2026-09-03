El Gobierno enviará con carácter urgente el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso

Presidente Javier Milei en cadena nacional este 3 de septiembre

En el marco de los anuncios brindados por cadena nacional frente a la inminente explotación petrolera del proyecto Sea Lion en el Atlántico Sur , el presidente Javier Milei confirmó el envío urgente al Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional . La propuesta legislativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas, económicas y de seguridad para frenar acciones unilaterales en territorio argentino bajo ocupación británica .

La iniciativa se estructura sobre tres ejes centrales diseñados para endurecer la postura argentina ante cualquier intromisión no autorizada sobre sus recursos naturales y espacios estratégicos :

Endurecimiento de penas y sanciones: El proyecto modifica la Ley 26.659 para extender sanciones penales, administrativas e inhabilitaciones comerciales no solo a las empresas operadoras, sino también a todos sus proveedores, accionistas y directivos . Quienes colaboren con proyectos ilegales en las islas quedarán imposibilitados de contratar con el sector público y privado en todo el territorio nacional, habilitando además la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda .

Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Se constituirá un nuevo organismo encargado de diseñar y coordinar una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal en toda la administración pública . Este fuero articulará las acciones de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los servicios de Inteligencia y el Ministerio de Economía, garantizando un marco integral para la protección de la infraestructura crítica, así como del espacio aeroespacial y marítimo .

Facultades especiales ante amenazas: La normativa solicitará al Poder Legislativo el otorgamiento de atribuciones específicas para que el Consejo pueda desplegar medidas económicas y diplomáticas contundentes ante eventuales riesgos provocados por actores estatales o no estatales que atenten contra la seguridad e integridad del país .