El Gobierno enviará con carácter urgente el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso

EL PROYECTO DE MILEI | La iniciativa contempla el endurecimiento de penas para empresas que exploten recursos sin autorización en Malvinas, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la asignación de facultades especiales para resguardar la infraestructura estratégica del país.
Nacionales03/09/2026
JAVIER MILEI CADENA
Presidente Javier Milei en cadena nacional este 3 de septiembre

En el marco de los anuncios brindados por cadena nacional frente a la inminente explotación petrolera del proyecto Sea Lion en el Atlántico Sur, el presidente Javier Milei confirmó el envío urgente al Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta legislativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas, económicas y de seguridad para frenar acciones unilaterales en territorio argentino bajo ocupación británica.

La iniciativa se estructura sobre tres ejes centrales diseñados para endurecer la postura argentina ante cualquier intromisión no autorizada sobre sus recursos naturales y espacios estratégicos:

Endurecimiento de penas y sanciones: El proyecto modifica la Ley 26.659 para extender sanciones penales, administrativas e inhabilitaciones comerciales no solo a las empresas operadoras, sino también a todos sus proveedores, accionistas y directivos. Quienes colaboren con proyectos ilegales en las islas quedarán imposibilitados de contratar con el sector público y privado en todo el territorio nacional, habilitando además la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Se constituirá un nuevo organismo encargado de diseñar y coordinar una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal en toda la administración pública. Este fuero articulará las acciones de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, los servicios de Inteligencia y el Ministerio de Economía, garantizando un marco integral para la protección de la infraestructura crítica, así como del espacio aeroespacial y marítimo.

Facultades especiales ante amenazas: La normativa solicitará al Poder Legislativo el otorgamiento de atribuciones específicas para que el Consejo pueda desplegar medidas económicas y diplomáticas contundentes ante eventuales riesgos provocados por actores estatales o no estatales que atenten contra la seguridad e integridad del país. 

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