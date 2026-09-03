El Gobierno enviará con carácter urgente el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso
En el marco de los anuncios brindados por cadena nacional frente a la inminente explotación petrolera del proyecto Sea Lion en el Atlántico Sur
La iniciativa se estructura sobre tres ejes centrales diseñados para endurecer la postura argentina ante cualquier intromisión no autorizada sobre sus recursos naturales y espacios estratégicos
Endurecimiento de penas y sanciones: El proyecto modifica la Ley 26.659 para extender sanciones penales, administrativas e inhabilitaciones comerciales no solo a las empresas operadoras, sino también a todos sus proveedores, accionistas y directivos
Creación del Consejo de Seguridad Nacional: Se constituirá un nuevo organismo encargado de diseñar y coordinar una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal en toda la administración pública
Facultades especiales ante amenazas: La normativa solicitará al Poder Legislativo el otorgamiento de atribuciones específicas para que el Consejo pueda desplegar medidas económicas y diplomáticas contundentes ante eventuales riesgos provocados por actores estatales o no estatales que atenten contra la seguridad e integridad del país