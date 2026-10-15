Efectos del crecida en las Cataratas: el Parque Nacional Iguazú reabre solo con el Circuito Inferior habilitado

El Parque Nacional Iguazú y la firma concesionaria Iguazú Argentina confirmaron que este jueves 15 de octubre el área protegida reabrirá sus puertas al público, aunque con severas restricciones en su recorrido operativo. A raíz del comportamiento del río Iguazú, únicamente quedará habilitado el Circuito Inferior para los visitantes.

La decisión técnica responde al monitoreo constante que llevan adelante los equipos de emergencia en el área protegida tras el incremento significativo del caudal hídrico registrado en los últimos días. Según las evaluaciones de seguridad realizadas en el terreno, el trazado inferior es el único que garantiza las condiciones adecuadas para el tránsito seguro del turismo.

A pesar de la restricción en los pasarelas superiores y en el acceso a la Garganta del Diablo, desde la administración informaron que los servicios gastronómicos, locales comerciales y las prestaciones operadas por las firmas Gran Meliá, El Fortín e Iguazú Jungle funcionarán con normalidad durante la jornada.

Frente al panorama meteorológico inestable y el volumen de agua que registra la cuenca, la intendencia del Parque remarcó que se mantendrá la aplicación del protocolo de contingencia para preservar la integridad física de trabajadores y turistas. Asimismo, se instó a los prestadores de servicios turísticos y al público en general a consultar de forma exclusiva los canales oficiales para seguir la evolución del estado de los circuitos.