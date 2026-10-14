Milei ya se encuentra en Estados Unidos y participará de eventos

Presidente Milei en Estados Unidos | Foto: Archivo

El Presidente de la Nación encabeza una nueva gira por los Estados Unidos —la quinta en lo que va del año— para desarrollar una agenda concentrada en reuniones con magnates de la industria energética no convencional, presentaciones ante foros empresarios y la recepción de distinciones otorgadas por entidades del sector privado.

Dentro de los compromisos previstos, el mandatario mantendrá una reunión bilateral con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. Hamm es considerado uno de los pioneros del sector petrolero en Norteamérica tras haber liderado el desarrollo no convencional que posicionó a Estados Unidos como el principal productor mundial de crudo.

Por la noche, el Jefe de Estado asistirá a la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde le será otorgado el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global". En ese marco, ofrecerá un discurso ante referentes de la comunidad hispana y representantes internacionales.

La actividad continuará este jueves con una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La disertación se llevará a cabo bajo el lema "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Durante la jornada, la entidad le entregará el premio "Global Champion of Free Enterprise" en distinción a su defensa de la libertad económica.

Por la tarde, el Presidente participará en la sede de la Embajada Argentina en Washington D. C. de un encuentro hemisférico convocado bajo la Presidencia Argentina de la IHRA, enfocado en el diálogo sobre la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El cierre del viaje oficial está programado para la noche del jueves a las 21:00 con destino a Buenos Aires.