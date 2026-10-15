Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria y cuestionó el rumbo del gobierno de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

Durante la movilización, el mandatario bonaerense cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste sobre las universidades contradice las estrategias que están adoptando las principales potencias para fortalecer sus economías y capacidades productivas.

“En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”, afirmó Kicillof.

El gobernador también vinculó la defensa de la universidad pública con la soberanía nacional y el desarrollo económico. En ese sentido, sostuvo que la educación superior, la ciencia, la industria y los recursos naturales son elementos centrales para el futuro del país.

“Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país”, expresó.

Finalmente, Kicillof destacó la participación en la movilización y afirmó que la protesta representa un compromiso colectivo en defensa de esos sectores. “Esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro”, concluyó.