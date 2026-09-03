Martín Perez tras la cadena nacional: "El Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027"

Intendente Martín Perez | Der. Presidente Javier Milei en cadena nacional

Tras el mensaje brindado por cadena nacional sobre la soberanía en las Islas Malvinas y el proyecto petrolero Sea Lion, el intendente de Río Grande, Martín Perez, lanzó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei y expuso la delicada situación económica que atraviesa la provincia.

A través de sus redes sociales, el jefe municipal cuestionó el momento elegido para la transmisión oficial y apuntó directamente a las motivaciones de la Casa Rosada: “A un año de las elecciones, y después de que su burla a la Selección Nacional en el partido ante los ingleses impactara negativamente en su imagen y en la de su gobierno, el Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027”.

Perez advirtió que la postura reciente no modifica la orientación de fondo del Poder Ejecutivo: “Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor: el que se desespera por una visita al Reino Unido, el admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher, el que obliga a nuestros militares a buscar un segundo empleo y el que remata terrenos estratégicos de las Fuerzas Armadas”.

Respecto al avance de la petrolera en territorio disputado, el intendente remarcó la falta de acciones previas durante los últimos meses de gestión: “Durante su Gobierno, Sea Lion tomó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y avanzó a la etapa de desarrollo. Navitas ya había sido declarada ilegal e inhabilitada por 20 años en 2022 por su participación en el proyecto, y Rockhopper había recibido la misma sanción en 2013”. Asimismo, desmintió que la infraestructura militar anunciada por el Ejecutivo sea una novedad propia: “La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó en 2022 y durante esta gestión quedó paralizada”.

En el plano socioeconómico, el jefe territorial ofreció cifras concretas sobre la pérdida de mano de obra local. “Al mismo tiempo, Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis industrial. En 2023 había 11.282 trabajadores industriales; en 2026 quedan 6.680. Son 4.602 puestos menos, una caída del 40,8%”, precisó, vinculando el retroceso a medidas como la quita de aranceles a celulares importados y el desfinanciamiento del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

“En Río Grande, cada puesto de trabajo que se pierde afecta familias, proyectos de vida y arraigo. Tierra del Fuego necesita industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente. El arraigo también forma parte de la soberanía”, concluyó el mandatario municipal.