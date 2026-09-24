Es vendedor ambulante con discapacidad física, le robaron las herramientas y los vecinos de Río Grande se unieron para ayudarlo

Jonathan sale todos los días a recorrer Río Grande para vender artículos para el hogar y sostener a su familia. Es su trabajo, su ingreso y la manera que encontró para salir adelante pese a las dificultades físicas que arrastra desde hace años.

Pero esta semana, un robo puso en riesgo esa rutina. Mientras ingresó durante unos minutos a un comercio del barrio Chacra IV, desconocidos se llevaron el carrito con el que trasladaba la mercadería y también todo el stock que tenía para vender.

Para Jonathan, el carrito no era simplemente un elemento de trabajo. Era una herramienta indispensable para poder recorrer la ciudad sin exigir todavía más a un cuerpo que quedó marcado por un grave accidente de tránsito.

Hace algunos años sufrió un accidente en motocicleta que lo mantuvo nueve meses internado y otros cinco meses postrado. Las secuelas permanecieron y actualmente necesita un bastón canadiense para desplazarse. “No quedé como estaba antes, pero bueno, gracias a Dios estoy de pie”, contó Jonathan al hablar sobre su situación.

Por eso, el carrito cumplía una función fundamental: le permitía transportar los productos que vende sin tener que cargar todo el peso durante sus recorridas.

Después del robo, intentó averiguar qué había ocurrido y revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque no pudo obtener información precisa que permitiera identificar a los responsables.

Lejos de quedarse esperando, al día siguiente volvió a salir a trabajar. Esta vez lo hizo con un bolso sobre su cuerpo, llevando como podía los productos que tenía para continuar con sus ventas.

Su historia llegó esta semana a la radio, cuando fue entrevistado en el programa “Está Pasando”, conducido por Jorge “el Pulpo” Águila por FM After 103.7.

Lo que comenzó como el relato de una situación difícil rápidamente generó una respuesta entre vecinos de Río Grande.

Uno de ellos decidió ofrecerse para diseñar y construir una bicicleta adaptada, que Jonathan podrá utilizar mediante el impulso de sus propias manos. Otros vecinos, en tanto, comenzaron a aportar los materiales necesarios para construir la estructura.

La respuesta también alcanzó a la mercadería. A partir de la difusión de su historia, se puso en marcha una campaña comunitaria para reunir artículos y ayudarlo a recuperar el stock que perdió con el robo.

Jonathan agradeció especialmente los mensajes y la preocupación que recibió de personas que, hasta ese momento, ni siquiera conocía. “Ya conseguí todo para que me armen el carrito y muchas gracias a la gente que se ofreció y se preocupó y me mandó un mensajito”, expresó durante la entrevista.

Y mientras los vecinos trabajan para ayudarlo a recuperar su herramienta de trabajo, Jonathan continúa recorriendo las calles de Río Grande.

El robo significó una pérdida importante, pero su respuesta dejó otra imagen: la de una persona que, aun después de atravesar un accidente que cambió su vida y ahora perder la herramienta con la que se gana el sustento, volvió a salir a trabajar al día siguiente. “Es material, con sacrificio y trabajando lo vamos a recuperar”, dijo Jonathan.

Para comunicarse con el vendedor: ‎2964 51-3602