ANSES oficializó la jubilación mínima de octubre y será de $435.748 pesos

El organismo previsional hizo efectivo el incremento del 1,66% correspondiente a la inflación del gobierno durante el mes de agosto. También se actualizaron los valores de la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Economía23/09/2026
ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes jubilatorios y las prestaciones previsionales que comenzarán a regir desde el 1° de octubre de 2026, de acuerdo con la movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 284/2026, que establece un incremento del 1,66%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $435.748,51, mientras que el haber máximo quedará fijado en $2.932.174,85.

Además, ANSES determinó los nuevos valores para otras prestaciones previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $199.335,05, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $348.598,81.

La resolución también establece modificaciones en las remuneraciones sujetas a aportes. La base imponible mínima quedará en $146.759,98, mientras que la máxima será de $4.769.631,49.

Los nuevos valores regirán para las prestaciones correspondientes a partir del 1° de octubre de 2026. La disposición también contempla los índices de actualización de las remuneraciones que se utilizarán para trabajadores que cesen en su actividad o soliciten un beneficio previsional desde el inicio del próximo mes.

¿Qué siente con esta noticia?

Tu reacción ayuda a nuestra redacción a entenderte

USHUAIA 24 COMUNIDAD
+
Te recomendamos estas noticias
Inflacion INDEC

INDEC: La inflación de agosto fue del 1,7%

Economía10/09/2026
Entre las divisiones que más aumentaron durante agosto se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%, impulsada principalmente por los movimientos registrados en los servicios regulados.
 
ESTAMOS EN FACEBOOK
+24
Lo + visto en U24
Noticias gratis en tu correo