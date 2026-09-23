ANSES oficializó la jubilación mínima de octubre y será de $435.748 pesos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes jubilatorios y las prestaciones previsionales que comenzarán a regir desde el 1° de octubre de 2026, de acuerdo con la movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 284/2026, que establece un incremento del 1,66%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $435.748,51, mientras que el haber máximo quedará fijado en $2.932.174,85.

Además, ANSES determinó los nuevos valores para otras prestaciones previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $199.335,05, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $348.598,81.

La resolución también establece modificaciones en las remuneraciones sujetas a aportes. La base imponible mínima quedará en $146.759,98, mientras que la máxima será de $4.769.631,49.

Los nuevos valores regirán para las prestaciones correspondientes a partir del 1° de octubre de 2026. La disposición también contempla los índices de actualización de las remuneraciones que se utilizarán para trabajadores que cesen en su actividad o soliciten un beneficio previsional desde el inicio del próximo mes.