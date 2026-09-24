Iriarte destacó que el encuentro de Vuoto con diputados "fortalece la defensa de la soberanía fueguina"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, destacó la reunión que mantuvo el intendente Walter Vuoto con más de 30 diputados nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las gestiones impulsadas por el Ejecutivo municipal para abordar "la defensa de la soberanía y los recursos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".

"Walter aprovechó este viaje para transmitir la importancia de defender nuestra soberanía y poner sobre la mesa todo lo que implica la Base Naval Integrada y el rol estratégico que tiene Ushuaia", afirmó el funcionario sobre el desarrollo del encuentro.

Durante la jornada de trabajo, el intendente expuso una serie de informes técnicos referidos al proyecto de la Base Naval Integrada, el régimen de promoción industrial, las obras de infraestructura, la situación del empleo, la conectividad y la presencia militar en el extremo sur del país.

"Muchas veces, desde Buenos Aires, la cuestión de la soberanía y de los recursos de nuestras islas se analiza desde otra perspectiva. Por eso es fundamental que podamos llevar nuestra mirada y explicar lo que sucede en nuestro territorio", sostuvo Iriarte respecto a la articulación con los bloques parlamentarios.

"En este contexto donde el presidente cambió de parecer, posiblemente por cuestiones electorales, y ahora considera que hay que tener una Base Naval Integrada, entendemos que debemos reafirmar la defensa de nuestros recursos y aportar nuestra mirada e impulsar acciones que permitan fortalecer la posición argentina y resguardar lo que nos pertenece", concluyó el secretario de Gobierno.