Javier Milei criticó a la ONU en la Asamblea General, la tildó de "inútil" y ratificó el reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei pronunció un durísimo discurso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que cuestionó con severidad el rol de la organización y denunció el incumplimiento de su mandato original.

Durante su alocución, el mandatario afirmó que la institución falló en la preservación de la paz y la defensa de los derechos humanos globales. "Es momento de reconocer que ese pacto sagrado en los hechos se rompió, esto es, se convirtió en una organización inútil, que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados", aseveró Milei al evaluar el desempeño del organismo internacional.

En ese marco, el Jefe de Estado apuntó contra la falta de efectividad de las decisiones emitidas por la ONU respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El mandatario cuestionó la vigencia de las resoluciones aprobadas en el foro multilateral cuando las partes las ignoran de forma unilateral.

"¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones. Lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante, pierde su autoridad", sostuvo el Presidente.

Asimismo, Milei denunció explícitamente las operaciones de extracción de recursos hidrocarburíferos impulsadas por Gran Bretaña en el Atlántico Sur mediante el proyecto "Sea Lion" en la Cuenca Malvina Norte. El Jefe de Estado remarcó que cualquier actividad no autorizada por el país resulta ilegal e ilegítima, tanto bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como bajo el derecho interno argentino.

"Durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva. Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva", remarcó el mandatario tras enumerar el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las sanciones aplicadas a las empresas involucradas.

Para finalizar, el Presidente desestimó la aplicabilidad de la autodeterminación para los isleños y renovó el emplazamiento a la contraparte británica. "El principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", concluyó Milei.