Empresas de Estados Unidos podrán participar en licitaciones para la concesión y obras en puertos argentinos

El canciller argentino Pablo Quirno y el Subsecretario de Estado, Christopher Landau, firmando el acuerdo " Corredor Andes-Atlántico".

Las empresas de Estados Unidos quedaron habilitadas para competir en las futuras licitaciones públicas destinadas a la rehabilitación, ampliación y operación de puertos y vías navegables en la Argentina, tras la firma de un entendimiento bilateral estratégico en infraestructura denominado "Corredor Andes-Atlántico" firmada por por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

El esquema acordado entre ambas naciones establece que las compañías norteamericanas podrán presentarse como oferentes directas en los procesos licitatorios o incorporarse como subcontratistas en las obras de infraestructura logística.

El plan contempla la identificación conjunta de terminales portuarias prioritarias con el objetivo de elevar la capacidad operativa del país, optimizar el despacho del transporte de energía desde Vaca Muerta y agilizar la salida de minerales críticos hacia los mercados globales.

En paralelo, el entendimiento prevé la incorporación de tecnología para la seguridad operativa e inspección aduanera en los complejos marítimos y fluviales, exigiendo el uso de equipamiento considerado confiable por ambas administraciones.

Para respaldar el desembarco de las firmas en las licitaciones locales, Washington pondrá a disposición herramientas de asistencia crediticia y seguros a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), combinadas con inversiones del sector privado.