Controles de tránsito en Ushuaia dejaron 16 vehículos incautados y 13 alcoholemias positivas

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Inspectoría y en un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, llevó adelante un amplio operativo de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la capital provincial durante la madrugada de este domingo.

El procedimiento se focalizó mediante la instalación de dos puestos de control ubicados sobre el trazado de las avenidas Maipú y Garramuño, donde los inspectores y efectivos policiales procedieron a fiscalizar la documentación obligatoria y las condiciones generales de circulación de los automovilistas.

Como resultado de las inspecciones, se labraron 21 actas por diversas infracciones a la normativa de tránsito vigente, se dispuso el incautamiento de 16 vehículos y se detectaron 13 casos de alcoholemia positiva tras los test realizados a los conductores.

Durante el desarrollo del despliegue preventivo, las autoridades constataron maniobras de fuga por parte de conductores que intentaron eludir la fiscalización. En uno de los episodios, un vehículo circuló en contramano por una arteria céntrica, maniobra que puso en riesgo directo la integridad física de una inspectora municipal que desempeñaba sus funciones en el puesto.

Ante estas situaciones, desde el Municipio capitalino remarcaron que las tareas de control vehicular se intensificarán en los próximos días y advirtieron que se radicarán las denuncias penales y judiciales correspondientes contra aquellas personas que intenten evadir los puestos o atenten contra la seguridad de los trabajadores y de terceros en la vía pública.