El intendente de Río Grande, Martín Perez, presentó la incorporación de más de 300 equipamientos, herramientas y repuestos al Banco de Ayudas Técnicas del Centro Municipal de Rehabilitación Mamá Margarita. La medida busca responder al fuerte aumento en la demanda de elementos ortopédicos por parte de vecinos que perdieron su cobertura médica.

"Desde el año pasado venimos observando que muchas personas atraviesan situaciones laborales y sociales muy complejas y han perdido su obra social. Esto generó un crecimiento exponencial en la demanda de equipamiento y nos encontramos con la necesidad de fortalecer nuestro stock para poder dar respuesta a quienes lo necesitan", explicó el jefe comunal durante la presentación.

La adquisición, financiada íntegramente con recursos municipales, incluye un stock significativo de elementos esenciales: 50 sillas de ruedas, 45 andadores, 30 muletas, 30 férulas, 20 elevadores de inodoro, 15 bastones, 10 sillas de ducha y 10 camas ortopédicas. Además, se incorporaron herramientas y repuestos destinados al mantenimiento del equipamiento que ya estaba en uso.

El subsecretario de Salud, Agustín Perez, aportó datos sobre el impacto de esta política pública en el último año. "Hemos triplicado la cantidad de préstamos del Banco de Ayudas Técnicas. Realizamos casi 200 entregas de equipamiento nuevo y renovamos más de 250 elementos. Cuando una persona sufre una lesión, muchas veces debe esperar mucho tiempo para acceder a lo que necesita. Desde el Municipio trabajamos para dar respuesta", señaló.

Por su parte, el intendente vinculó la inversión con el rol del Estado frente a la crisis. "Creemos en un Estado presente, que garantice buenos servicios y acompañe a la comunidad. Esta inversión es una muestra de esa decisión. No es fácil sostener 15 dispositivos abiertos durante los 365 días del año", concluyó Perez.