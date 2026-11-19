Intendente Martín Perez | Foto: Archivo

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, salió a rechazar de forma categórica la decisión del Gobierno nacional de prorrogar la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia. A través de sus redes sociales, el jefe comunal cuestionó que la nueva Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) no establezca un plazo concreto para devolver la administración a la Provincia.

"Hoy (por ayer) el Gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención del Puerto de Ushuaia. No fijó una fecha para devolver su administración a Tierra del Fuego", señaló Pérez. En esa línea, fue categórico al calificar la medida como "otro ataque a la autonomía de nuestra provincia".

La nueva resolución oficial, firmada por el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, aprueba un Plan de Obras de Infraestructura y prorroga las medidas dispuestas en enero pasado. A diferencia de la resolución original que fijaba un plazo de doce meses, la nueva norma condiciona el levantamiento de la intervención exclusivamente a la ejecución total de las obras, sin establecer un horizonte temporal definido.

En su pronunciamiento, el intendente destacó la importancia geopolítica y económica de la terminal portuaria. "Lo sostuve desde el primer momento, el Puerto de Ushuaia es un activo estratégico para Tierra del Fuego, fundamental para la actividad antártica, el turismo, la logística y nuestra presencia en el Atlántico Sur", expresó. Y sintetizó su postura política con una frase contundente: "Soberanía nacional es que Tierra del Fuego recupere su puerto".

Pérez también marcó una diferencia clave en el debate al reconocer que la gestión provincial debe asumir responsabilidades. Sostuvo que defender los intereses de la provincia también implica reconocer la necesidad de una administración portuaria responsable, que cuente con planificación, inversiones y controles. Sin embargo, advirtió que esas falencias no deben usarse como argumento para mantener el desplazamiento de la Provincia.

"Los problemas que deban resolverse no pueden ser una excusa para que el gobierno libertario prolongue una intervención sin establecer cuándo finalizará", remarcó el jefe comunal.

Desde el Ejecutivo nacional, en tanto, justificaron la continuidad de la medida argumentando que el plazo original resultó insuficiente para completar los relevamientos, las tareas de mitigación de riesgos y las obras de infraestructura necesarias para garantizar la seguridad operativa en las instalaciones.