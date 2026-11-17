La aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo dejó un fuerte contrapunto político en el recinto. Minutos después de que la votación terminara empatada en siete a siete y se definiera por el doble voto de la vicepresidenta primera, María Victoria Vuoto, el legislador Jorge Lechman salió al cruce del oficialismo y apuntó contra el mecanismo elegido para recaudar fondos.

"Gobernar no es crear impuestazos a los fueguinos, es ordenar las cuentas públicas", afirmó el referente de Somos Fueguinos, quien mantuvo su rechazo cerrado a la iniciativa del Ejecutivo. Para Lechman, el gobierno provincial debe revisar sus prioridades presupuestarias antes de incorporar nuevas cargas tributarias a los ciudadanos.

En esa línea, el legislador cuestionó la gestión de los recursos a lo largo de casi siete años de administración. Sostuvo que, tras ese tiempo, deberían haberse consolidado mejoras estructurales en el sistema educativo, la atención sanitaria, la seguridad y las condiciones para el crecimiento económico.

Además, advirtió que las medidas transitorias solo permiten atender una dificultad durante dos o tres meses, pero no modifican las causas que la originaron, por lo que las mismas urgencias vuelven a aparecer poco tiempo después.

La contrapropuesta y el déficit

Como alternativa al esquema tributario aprobado, Lechman volvió a poner sobre la mesa su propio proyecto: destinar el 3% de la coparticipación federal y de las regalías provinciales a educación, salud y seguridad. A su entender, esta fórmula permite establecer recursos permanentes y garantizar los servicios esenciales mediante la asignación de fondos ya existentes, sin necesidad de crear nuevos impuestos.

El legislador también advirtió sobre el complejo escenario financiero que se avecina, haciendo referencia al déficit cercano a los 138 mil millones de pesos previsto para 2027. Frente a este panorama, insistió en la necesidad de revisar las estructuras políticas y eliminar los gastos que considera innecesarios para avanzar hacia una administración con objetivos de largo plazo, inversiones productivas y políticas capaces de generar empleo genuino.