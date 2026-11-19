El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego presentó este miércoles su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 ante la Comisión de Economía N.º 2 de la Legislatura provincial. La iniciativa contempla recursos y gastos por 144.845.039.453 pesos, lo que representa un 5,28% del total del presupuesto provincial.

La exposición estuvo encabezada por la presidenta del STJ, María del Carmen Battaini, quien estuvo acompañada por el secretario de Superintendencia y Administración, Luis María Palma, y el administrador del Poder Judicial, Fabián Pastorino, entre otros funcionarios del área contable. La reunión fue presidida por el legislador Juan Matías Lapadula y contó con la participación de los legisladores Federico Greve, Damián Löffler, Jorge Lechman y Juan Carlos Pino.

Durante su alocución, Battaini subrayó que el eje del presupuesto apunta a modernizar el servicio de justicia, lo que implica incorporar tecnología y mejorar los procesos de trabajo. En esa línea, remarcó la necesidad de proteger la información judicial y prever los costos que demandará la incorporación y el mantenimiento de estas herramientas.

En materia de infraestructura, el proyecto prioriza la construcción de un edificio propio para la Fiscalía y la Defensoría en la ciudad de Tolhuin. Además, prevé la instalación de una sede en Almanza, desde donde se brindará atención judicial a través de distintos canales, y la refacción de inmuebles existentes, entre ellos el ubicado en la intersección de Gobernador Paz y Fadul.

La titular del STJ también destacó la reciente adquisición de un inmueble para la Dirección Pericial, señalando que contar con una sede propia permite optimizar los recursos y reducir gastos operativos. Asimismo, hizo hincapié en la creación del espacio de Bienestar Laboral, una iniciativa destinada a contener al personal de manera confidencial.

"Estamos convencidos de que debemos brindarnos apoyo entre las distintas áreas para colaborar con nuestra gente, de manera que pueda trabajar con tranquilidad, comodidad y en un ambiente más pacífico", afirmó Battaini.

Por su parte, el administrador Fabián Pastorino detalló la ejecución presupuestaria del año en curso y los principales rubros del proyecto para 2027, indicando que la participación del Poder Judicial en las cuentas provinciales se mantiene en línea con ejercicios anteriores.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Battaini, quien definió el presupuesto como "una inversión para fortalecer el servicio de justicia y la independencia judicial".