La administración del Puerto de Ushuaia continuará bajo control del Gobierno nacional. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso extender la intervención de la terminal fueguina, iniciada en enero de este año, y no estableció un plazo concreto para devolverle la administración a la Provincia.

De acuerdo con la resolución del organismo, la medida se mantendrá hasta que se ejecute un plan de obras destinado a corregir las deficiencias detectadas en las instalaciones. La ANPyN reconoció que hubo avances en los últimos meses, pero consideró que todavía no están dadas las condiciones para levantar la intervención.

Las tareas pendientes son de índole estructural y operativa. El documento oficial menciona el deterioro del muelle comercial, problemas de mantenimiento y falencias en materia de seguridad y control ambiental. A su vez, detalla la necesidad de avanzar con la renovación de defensas, mejoras en los servicios de electricidad y agua, trabajos sobre la red contra incendios y adecuaciones exigidas por la Prefectura Naval Argentina.

El principal punto de fricción política es la ausencia de un plazo definido. Al dejar la finalización de la intervención supeditada a la ejecución de las obras, la Nación mantiene a la Provincia fuera de la gestión de una infraestructura clave para la actividad turística, comercial y antártica.

La medida vuelve sobre los incumplimientos que motivaron la intervención original, que comprometieron a la Dirección Provincial de Puertos, y suma un nuevo capítulo a la disputa institucional entre el Gobierno de Tierra del Fuego y el Ejecutivo nacional.