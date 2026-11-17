La política fueguina asistió este martes a una de sus definiciones más ajustadas en el recinto. Tras un pulso que se extendió por semanas y que llegó a la sesión con un empate perfecto de siete votos a favor y siete en contra, la Ley de Financiamiento Educativo quedó sancionada gracias a la jugada institucional de la vicepresidenta primera del Poder Legislativo, María Victoria Vuoto, convirtiéndose así a una aliada del oficialismo de FORJA.

La sesión, que arrancó a las 14 horas con catorce legisladores en sus bancas, dejó en evidencia la grieta que atraviesa al cuerpo: la mayoría decidió omitir la lectura del dictamen y fue directo a la votación nominal. Ante el empate, Vuoto, que presidía la sesión, levantó el cuarto intermedio del pasado 3 de octubre y ejerció el doble voto previsto por la Constitución Provincial para inclinar la balanza a favor de la iniciativa del Ejecutivo.

Al salir al cruce de la prensa, la legisladora no solo defendió la sanción, sino que la encuadró como el resultado de un largo proceso de negociación política. "Llegamos a esta instancia después de dos años de debate legislativo", sostuvo Vuoto, quien reconstruyó el recorrido de la norma: "Uno del sindicato, dos del Ejecutivo, uno de otros bloques legislativos y, finalmente, este quinto texto que fue construido en consenso a partir de lo mejor de cada una de las propuestas anteriores".

En ese sentido, la titular del cuerpo legislativo buscó enviar un mensaje de cierre de conflicto hacia el interior del arco político y de la comunidad educativa. "Para nosotros la educación es una prioridad. Este proyecto de ley no solo garantiza recursos, sino que pone a toda la provincia a discutir cómo mejorar el sistema educativo para los próximos años", aseguró.

El fondo de la disputa política

La sanción de la ley representa un triunfo político para el oficialismo provincial y el gremio docente, que lograron sostener la iniciativa a pesar del rechazo cerrado de los bloques opositores que cuestionaron la creación de nuevos impuestos y la falta de estimaciones claras sobre las fuentes de financiamiento.

El nuevo texto crea el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), que se nutrirá de alícuotas adicionales en Ingresos Brutos, aportes del Inmobiliario Rural, utilidades de empresas estatales y recursos de sectores estratégicos como el Hidrógeno Verde. La afectación de esos fondos será exclusiva: un 40% irá al fortalecimiento del salario docente, otro 40% a infraestructura escolar y el 20% restante a equipamiento tecnológico.